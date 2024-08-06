İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 4 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Lübnan'ın Mayfadun beldesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, Hiyam beldesine gerçekleştirilen saldırıda da 1 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Ölü ve yaralıların kimliklerine ilişkin ise detay verilmedi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde de Mayfadun ve Hiyam'a savaş uçaklarıyla art arda saldırıların düzenlendiği ifade edildi.
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