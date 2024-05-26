İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti

İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Ayta eş-Şaab beldesindeki bir motosiklete hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı. Hula beldesinde de bir motosikleti hedef alan İHA, saldırıda 1 kişi öldürdü, 3 kişi yaralandı. Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, İsrail saldırısında 5 Hizbullah mensubunun öldüğü belirtildi. İsrail ile Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 316'ya yükseldi. Hizbullah, İsrail'in sivilleri hedef almasına misilleme olarak İsrail'in askeri hedefleri ve yerleşim birimlerini vurdu.

26.05.2024 22:59
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İsrail'in, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Ayta eş-Şaab beldesindeki bir motosiklete hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

İsrail ordusuna ait İHA, Hula beldesinde de bir motosikleti hedef aldı, saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Hula'da ölen ve yaralananların kimliğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah'tan 5 mensubunun öldüğü ve karşı saldırı açıklaması

Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Muhammed Hüseyin Baydan adındaki mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Hizbullah'tan yapılan yeni açıklamada, 4 mensubunun daha öldüğü belirtildi.

Böylece İsrail saldırıları nedeniyle son 24 saat içerisinde toplam 5 Hizbullah mensubu yaşamını yitirdi.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 316'ya yükseldi.

Hizbullah'tan yapılan diğer bir açıklamada, İsrail'in Ayta eş-Şaab beldesinde sivilleri hedef almasına misilleme olarak İsrail'in sınır üzerindeki askeri hedefleri ve yerleşim birimlerinin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Ramsa, Liman ve Zibdin askeri üslerinin güdümlü füze ve roketlerle, Margaliot ve Snir yerleşim birimindeki bir binada konuşlanan İsrail askerlerinin de güdümlü füzelerle hedef alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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