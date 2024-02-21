İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği hava saldırısında bir anne ile 7 yaşındaki kızı öldü

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir anne ile 7 yaşındaki kızı öldü.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, sınır bölgesinde yer alan Mecdel Zun beldesindeki bir eve hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda Hatice Selman isimli bir kadının öldüğü, 7 yaşındaki kızı Emel'in ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan Sur kentindeki hastane kaynakları, küçük kızın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail ordusunun ayrıca Lübnan'ın Şhin ve Hiyam beldesindeki bazı noktalara da hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Hizbullah'tan İsrail'e 5 saldırı

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde sınır bölgesinde yer alan Even Menahem, Şumira ve Avivim yerleşim birimlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, uygun silahlarla gerçekleştirilen söz konusu saldırılarda hedeflerin tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

Hizbullah'tan yapılan bir başka açıklamada da İsrail'in Ruveysat el-Alem ve Merc mevziilerinin füzelerle hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Lübnanlı sivillerin sayısı 43'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 206 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad ve 12 Hamas mensubu, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.