İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısında bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği hava saldırısına dair açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail ordusunun Odeysa beldesi ve Rab Talatin beldesi arasındaki Haydari Vadisi'nde bir motosikleti hedef aldığı kaydedildi.
Saldırıda bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı aktarıldı.
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