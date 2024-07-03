İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin doğusunda bir aracı hedef alan saldırıda 2 kişiyi yaraladı. İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Sur kentinin doğusunda seyreden bir aracı hedef alarak saldırı gerçekleştirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ayrıca İsrail'e ait patlayıcı yüklü bir İHA'nın Et-Tayyibe kasabası meydanında patladığı ancak can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi. İsrail güçleri ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Tayr Harfa ve El-Cenin kasabası çevrelerine de topçu saldırıları düzenledi. İsrail'den saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

03.07.2024 15:51
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin doğusunda bir aracı hedef alan saldırısında 2 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), güneydeki Sur kentinin doğusunda El-Havş-Sur kara yolu üzerinde seyreden bir aracı hedef aldı.

Saldırıda iki kişi yaralandı, yaralılar olay yerine intikal eden ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haberde ayrıca İsrail'e ait patlayıcı yüklü bir İHA'nın, güneydeki Et-Tayyibe kasabası meydanında patladığı, olayda can kaybı ve yaralanmanın olmadığı aktarıldı.

İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki Tayr Harfa ve El-Cenin kasabası çevrelerine de topçu saldırıları düzenledi.

İsrail'den saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Lübnan, İsrail, Sur, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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