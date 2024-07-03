İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin doğusunda bir aracı hedef alan saldırısında 2 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), güneydeki Sur kentinin doğusunda El-Havş-Sur kara yolu üzerinde seyreden bir aracı hedef aldı.

Saldırıda iki kişi yaralandı, yaralılar olay yerine intikal eden ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haberde ayrıca İsrail'e ait patlayıcı yüklü bir İHA'nın, güneydeki Et-Tayyibe kasabası meydanında patladığı, olayda can kaybı ve yaralanmanın olmadığı aktarıldı.

İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki Tayr Harfa ve El-Cenin kasabası çevrelerine de topçu saldırıları düzenledi.

İsrail'den saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.