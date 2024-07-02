İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda bir sivil hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki El-Bustan beldesine düzenlediği saldırıda bir sivil öldü.

İsrail ordusunun Et-Tayyibe kasabasında bir elektrik dağıtım panosunu vurması sonucu bölgede yangın çıktığı ve elektrik kesintisi yaşandığı aktarıldı. Sivil savunma ekiplerinin bölgeye intikal ettiği ve yangını söndürmek için çalıştıkları ifade edildi.

Ayrıca İsrail savaş uçaklarının Nebatiye ve Tuffah bölgelerinde alçak uçuş yaparak büyük bir gürültüye neden oldukları kaydedildi.

İsrail ordusu "şüpheli 2 hava aracına müdahale etti"

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan sınırındaki Malkia bölgesine bir hava aracının sızması şüphesiyle sirenlerin çaldığı belirtildi.

Hava aracına "müdahale edildiği" belirtilen açıklanmada, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kaydedildi.

Lübnan'ın Kefr Kila bölgesi üzerinde tespit edilen "şüpheli bir hava aracına" da müdahale edildiği ve söz konusu hava aracının İsrail topraklarına girmediği ifade edildi.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.