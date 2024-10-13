İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 13 Ölü

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın batısına düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, ülkenin batısındaki Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Barca beldesine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in aynı ilin Kisirvan ilçesine bağlı Muaysira beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda da 9 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, Muaysira beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 229 kişi öldü, 10 bin 380 kişi yaralandı.