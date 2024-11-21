İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 16 Ölü

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BEYRUT, 21 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in çarşamba günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın haberine göre, İsrail hava saldırıları, Sur kenti yakınlarındaki Maarakeh ve Kilayle kasabalarında 5 kişinin ölümüne, Merceyun bölgesindeki İbl el-Saki kasabasında ise 1 kişinin ölümüne ve 1 kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Haberde ayrıca İsrail saldırılarının Zefta köyünde 3, Ayn Kana kasabasında 3 ve Habbuş köyünde 4 kişinin ölümüne yol açtığını söyledi.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya konuşan Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki 18 kasaba ve köye 21 hava saldırısı gerçekleştirdiğini, İsrail topçularının ise 12 sınır kasabası ve köyüne yaklaşık 50 bombardıman düzenlediğini belirtti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 3.558'e, yaralananların sayısı ise 15.123'e yükseldi.