İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 24 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 24 Ölü

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında en az 24 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

11.11.2024 11:06
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BEYRUT, 11 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 24 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı, İsrail'in Pazar günkü saldırılarında en çok kaybın Baalbek kenti, Baalbek-Hirmil Vilayeti ve Bekaa Vadisi'ndeki kasaba ve köylerde verildiğini bildirdi.

Haberde, İsrail'in günün erken saatlerinde Beyrut'un kuzeyindeki Jbeil bölgesinin Almat kasabasını hedef alan hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği, arama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Bu arada Hizbullah, işgal altındaki Şebaa kasabası yakınlarında bulunan Hasan Kapısı civarında bir araya gelen İsrail askerlerini ve İsrail'de bulunan kibutzlardan (İsrail'e özgü bir tür kolektif çiftlik) Hagoşrim'deki İsrail askerlerini hedef aldıklarını belirtti.

Örgüt ayrıca Akka kentinin kuzeyindeki Shraga üssüne ve İsrail'in kuzeyindeki bir moşava (İsrail'de kırsal bölgelerde kurulmuş olan kooperatif tarım köyü) da çok sayıda roketle saldırdı.

İsrail ordusu eylül sonundan bu yana Hizbullah'la gerginliğin tırmandığı bir ortamda Lübnan'a yoğun hava saldırıları düzenliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail-Hizbullah çatışmasının başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail hava saldırılarında ölenlerin sayısı 3.189'a, yaralıların sayısı ise 14.078'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 24 Ölü - Son Dakika

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