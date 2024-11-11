İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 24 Ölü

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BEKAA, 11 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın Bekaa bölgesine yönelik hava saldırıları konutlarda geniş çaplı hasara yol açtı, 10 Kasım 2024.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail'in pazar günü öğleden sonra Lübnan'ın güney ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ajans, İsrail'in pazar günkü saldırılarında en çok kaybın Baalbek, Baalbek Hirmil ve Bekaa Vadisi'ndeki kasaba ve köylerde verildiğini bildirdi. (Fotoğraf: Maher Kamar/Xinhua)