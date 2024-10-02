İsrail’in Lübnan'a Hava Saldırısı: 6 Ölü

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İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırıları sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Alma eş-Şab beldesine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Saldırılardan birinin eski Alma eş-Şab Belediye Başkanı Esad Zarub'un evini hedef alarak yerle bir ettiği, beldeye yönelik saldırılarda Suriyeli 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Güneydeki Bint Cubey beldesine düzenlenen saldırılarda da 3 kişinin öldüğü, Burc Kalaveyh beldesini hedef alan saldırılarda ise 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve bir kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Batı Bekaa bölgesindeki Maşgara beldesine düzenlenen hava saldırılarında da bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının güneydeki Litani Nehri yatağı boyunca 8 noktayı bombaladığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1328 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.