İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: Siviller Hedefte - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: Siviller Hedefte

İsrail'in saldırılarında Lübnan'da sivillerin hedef alındığı iddiaları gündemde, yetkililer tepki gösterdi.

31.10.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in şiddetli hava bombardımanına sahne olan Lübnan'da, vurulan bölgelerin sakinleri, Tel Aviv yönetiminin, "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırı düzenlediği iddiasını şiddetle reddederek, sivillerin hedef alındığını belirtti.

İsrail'in, salı günü Lübnan'ın Güney iline bağlı Sayda ve Sarafand'a düzenlediği ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açtığı saldırıların ardından bölge sakinleri, yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Bölge sakinleri vurulan yerlerin sivil bölgeler olduğunu ve "Hizbullah'a ait noktaların" hedef alındığı iddiasını reddetti.

Sarafand Belediye Başkanı Ali Halife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldesinde gerçekleşen saldırıya ilişkin, "Hedef alınan bina yerleşim bölgesinde bulunan sivillerin yaşadığı bir binaydı. Bu bölge askeri amaçlarla kullanılan bir bölge değildi." dedi.

Bölgede "asla askeri bir faaliyet" olmadığını vurgulayan Halife, "Buna rağmen buraya yaklaşık 18 hava saldırısı düzenlendi ve bu son saldırı öncesinde yaklaşık 8 sivil bu saldırılarda hayatını kaybetti." diye konuştu.

Son hava saldırısının baba ve çocuklarına ait binayı vurduğunu aktaran Halife, "Binada yaklaşık 21 kişi bulunuyordu, bunlardan 15'i hayatını kaybetti. Çevre binalarda da yaklaşık 30 kişi yaralandı. Çevre binalarda Lübnan'ın güneyinden göçen sığınmacılar vardı. İsrail sivillere, çocuklara, yaşlılara ve kadınlara karşı katliam gerçekleştirdi. Vurduğu bu bölgede hiçbir askeri faaliyet yapılmıyor." şeklinde konuştu.

İsrail'in sivilleri hedef almasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu hatırlatan Halife, uluslararası toplumdan ve insan hakları örgütlerinden hiçbir kınama duymadıklarını, ülkelerin İsrail'in bu eylemleri yapmasına göz yumduğunu söyledi.

Halife, Lübnan'da hayatını kaybeden yaklaşık 2 bin 800 kişinin çoğunun silahsız siviller olduğunu da dile getirdi.

"İsrail günahsız insanları vurdu"

İsrail'in Sayda'da hedef aldığı bölgenin sakinlerinden esnaf Abdullah ise İsrail'in akşam saatlerinde düzenlediği hava saldırısının iki binanın yıkılmasına, çok sayıda kişinin ölmesine ve yaralanmasına sebep olduğunu ifade etti.

Kendi dükkanının da çevredeki diğer yapılar gibi hasar gördüğünü aktaran Abdullah, şarapnel parçalarının her şeye zarar verdiğini, televizyonların patladığını, güneş enerjisi panelinin kullanılamaz hale geldiğini, hatta su borularının dahi patladığını anlattı.

Ölenlerin aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu siviller olduğunu vurgulayan Abdullah, "Söz konusu kişilerin askeri faaliyetlerle hiçbir alakası yoktu, hatta bir kız çocuğu ve bir doktor da saldırılarda öldü." ifadelerini kullandı.

Sayda sakinlerinden Hasan da hedef alınan bölgenin yerleşim bölgesi olduğunu, sivillerin yaşadığını dile getirerek, "İsrail günahsız insanları vurdu. Savaşmak istiyorlarsa sınırda savaşsınlar." dedi.

İsrail'i "işgalci" ve "gaspçı" diye niteleyen Hasan, "Bu topraklar bizim toprağımız, toprağımızı ve onurumuzu korumak bizim görevimiz." diye konuştu.

Kayıpların hepsinin sivillerden oluştuğunu tekrarlayan Hasan, insanların her şeyden habersiz evlerinde otururken saldırıya maruz kaldığını, saldırıya uğrayan söz konusu insanların çatışmalarla hiçbir alakası olmadığını söyledi.

Hasan, "Direnişçiler sınırdan bir metre girmesine izin vermezken onlar savaş uçaklarıyla saldırılar düzenliyor. Bu hangi insan haklarına sığar. İnsan haklarını savunan ülkeler nerede? Eğer gerçekten insan haklarını savunuyorlarsa bir gaspçıyı desteklemezler." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Sayda ve Sarafand saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetmişti

İsrail, salı günü akşam saatlerinde Lübnan'ın Güney ilindeki Sayda ve ona bağlı Sarafand beldesine şiddetli hava saldırıları düzenlemişti.

Sayda'da 2 binaya yönelik gerçekleştirilen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Sarafand'da düzenlenen saldırıda ise 15 Lübnanlı yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: Siviller Hedefte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:43 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde: Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
22:22 CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplanıyor CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 16:25:15. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: Siviller Hedefte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.