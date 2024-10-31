İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: Siviller Hedefte

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İsrail'in şiddetli hava bombardımanına sahne olan Lübnan'da, vurulan bölgelerin sakinleri, Tel Aviv yönetiminin, "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırı düzenlediği iddiasını şiddetle reddederek, sivillerin hedef alındığını belirtti.

İsrail'in, salı günü Lübnan'ın Güney iline bağlı Sayda ve Sarafand'a düzenlediği ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açtığı saldırıların ardından bölge sakinleri, yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Bölge sakinleri vurulan yerlerin sivil bölgeler olduğunu ve "Hizbullah'a ait noktaların" hedef alındığı iddiasını reddetti.

Sarafand Belediye Başkanı Ali Halife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldesinde gerçekleşen saldırıya ilişkin, "Hedef alınan bina yerleşim bölgesinde bulunan sivillerin yaşadığı bir binaydı. Bu bölge askeri amaçlarla kullanılan bir bölge değildi." dedi.

Bölgede "asla askeri bir faaliyet" olmadığını vurgulayan Halife, "Buna rağmen buraya yaklaşık 18 hava saldırısı düzenlendi ve bu son saldırı öncesinde yaklaşık 8 sivil bu saldırılarda hayatını kaybetti." diye konuştu.

Son hava saldırısının baba ve çocuklarına ait binayı vurduğunu aktaran Halife, "Binada yaklaşık 21 kişi bulunuyordu, bunlardan 15'i hayatını kaybetti. Çevre binalarda da yaklaşık 30 kişi yaralandı. Çevre binalarda Lübnan'ın güneyinden göçen sığınmacılar vardı. İsrail sivillere, çocuklara, yaşlılara ve kadınlara karşı katliam gerçekleştirdi. Vurduğu bu bölgede hiçbir askeri faaliyet yapılmıyor." şeklinde konuştu.

İsrail'in sivilleri hedef almasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu hatırlatan Halife, uluslararası toplumdan ve insan hakları örgütlerinden hiçbir kınama duymadıklarını, ülkelerin İsrail'in bu eylemleri yapmasına göz yumduğunu söyledi.

Halife, Lübnan'da hayatını kaybeden yaklaşık 2 bin 800 kişinin çoğunun silahsız siviller olduğunu da dile getirdi.

"İsrail günahsız insanları vurdu"

İsrail'in Sayda'da hedef aldığı bölgenin sakinlerinden esnaf Abdullah ise İsrail'in akşam saatlerinde düzenlediği hava saldırısının iki binanın yıkılmasına, çok sayıda kişinin ölmesine ve yaralanmasına sebep olduğunu ifade etti.

Kendi dükkanının da çevredeki diğer yapılar gibi hasar gördüğünü aktaran Abdullah, şarapnel parçalarının her şeye zarar verdiğini, televizyonların patladığını, güneş enerjisi panelinin kullanılamaz hale geldiğini, hatta su borularının dahi patladığını anlattı.

Ölenlerin aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu siviller olduğunu vurgulayan Abdullah, "Söz konusu kişilerin askeri faaliyetlerle hiçbir alakası yoktu, hatta bir kız çocuğu ve bir doktor da saldırılarda öldü." ifadelerini kullandı.

Sayda sakinlerinden Hasan da hedef alınan bölgenin yerleşim bölgesi olduğunu, sivillerin yaşadığını dile getirerek, "İsrail günahsız insanları vurdu. Savaşmak istiyorlarsa sınırda savaşsınlar." dedi.

İsrail'i "işgalci" ve "gaspçı" diye niteleyen Hasan, "Bu topraklar bizim toprağımız, toprağımızı ve onurumuzu korumak bizim görevimiz." diye konuştu.

Kayıpların hepsinin sivillerden oluştuğunu tekrarlayan Hasan, insanların her şeyden habersiz evlerinde otururken saldırıya maruz kaldığını, saldırıya uğrayan söz konusu insanların çatışmalarla hiçbir alakası olmadığını söyledi.

Hasan, "Direnişçiler sınırdan bir metre girmesine izin vermezken onlar savaş uçaklarıyla saldırılar düzenliyor. Bu hangi insan haklarına sığar. İnsan haklarını savunan ülkeler nerede? Eğer gerçekten insan haklarını savunuyorlarsa bir gaspçıyı desteklemezler." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Sayda ve Sarafand saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetmişti

İsrail, salı günü akşam saatlerinde Lübnan'ın Güney ilindeki Sayda ve ona bağlı Sarafand beldesine şiddetli hava saldırıları düzenlemişti.

Sayda'da 2 binaya yönelik gerçekleştirilen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.

Sarafand'da düzenlenen saldırıda ise 15 Lübnanlı yaşamını yitirmişti.