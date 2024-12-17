İsrail'in Lübnan'a Saldırısı: 3 Yaralı

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BEYRUT, 17 Aralık (Xinhua) -- Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun pazartesi günü Lübnan'ın güneyindeki Sidon kentine bağlı El-Necariye köyüne düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu Nakura kasabasına girerek evleri bombaladı ve gece yarısından pazartesi öğleden sonraya kadar ağır makineli tüfeklerle saldırdı.

Habere göre, İsrail savaş uçakları da Lübnan'ın güneyindeki Sarafand ile Kakaiyat es-Sanobar arasında yer alan Tebna'ya saldırı düzenledi.

İsrail tarafı saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail ile Hizbullah arasında 14 ayı aşkın bir süredir devam eden çatışmaları durdurmayı amaçlayan ateşkes anlaşması 27 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

Ateşkes şartları, İsrail'in 60 gün içinde Lübnan topraklarından çekilmesini ve Lübnan ordusunun sınır boyunca ve güneyde konuşlanarak güvenlik kontrolünü üstlenmesini ve herhangi bir silahlı varlığı engellemesini öngörüyor.

Ateşkese rağmen İsrail güçleri Lübnan'da saldırılar düzenleyerek can kayıplarına neden oldu.