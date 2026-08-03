İsrail'in Lübnan'da Ateşkesi İhlali - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'da Ateşkesi İhlali

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İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'da beyaz fosfor mühimmat kullanarak saldırdı.

İsrail ordusunun, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyinde beyaz fosfor içerikli mühimmat kullanarak zeytinlik ve çamlık alanlarda yangın çıkardığı belirtildi.???????

İsrail, bölgedeki ateşkese, çerçeve anlaşmasına ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu gece yarısından sonra ülkenin güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesi yakınlarındaki Ali Tahir Tepesi'ne 2 hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu ayrıca gece saatlerinde Yarun, Harun ve Bint Cubeyl beldelerine beyaz fosfor içerikli mühimmat attı. Saldırı nedeniyle zeytinliklerde ve çamlık alanlarda yangın çıktı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'da Ateşkesi İhlali - Son Dakika

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