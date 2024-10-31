İsrail'in Lübnan'da Hava Saldırısı: 7 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'da Hava Saldırısı: 7 Ölü

İsrail'in Lübnan'daki hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

31.10.2024 13:47
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İsrail'in Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyinde Deyr Zehrani beldesine gece saatlerinde hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda bir ev yıkılırken, 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail topçu birlikleri Lübnan'ın güneyindeki Sur bölgesindeki Şeyhayn beldesine "fosfor içeren" top mermileriyle saldırı gerçekleştirdi.

Batı Bekaa bölgesindeki Sahmer beldesine yönelik saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İsrail'in aynı bölgede Karaun yolu üzerindeki bir motosikleti insansız hava aracıyla hedef alması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail'e ait İHA, Başkent Beyrut'un doğusundaki El-Bekaa-Arya yolu üzerinde bir aracı da füzeyle hedef aldı.

İsrail ile Hizbullah arasında El-Hiyam beldesinde ise çatışmalar sürüyor. İsrail güçleri, beldenin doğusundan iç kesimlere doğru ilerlemeye çalışıyor.

Kaynak: AA

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