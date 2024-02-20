İsrail\'in Lübnan\'da vurduğu fabrikada büyük hasar

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İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait silah deposu olduğu iddiasıyla vurduğu alüminyum ve jeneratör fabrikasında oluşan büyük hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

İsrail ordusuna ait hava aracı dün Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine 5 kilometre mesafede yer alan El-Gaziyye beldesindeki alüminyum, güneş paneli, jeneratör ve motor yağı bulunan fabrikayı vurdu.

AA muhabiri, Hizbullah'ın silah depolarının bulunduğu sanayi bölgesindeki fabrikanın sahibi ile bölgedeki Lübnanlılara mikrofon uzattı.

"(İsrail'in silah deposu iddiası) Tümü iftira, içeride nelerin yandığını görüyorsunuz"

İsrail ordusunun doğrudan hedef aldığı ve saldırı sonrası tamamen yanan fabrikanın sahibi Muhammed el-Gadr, "Burası jeneratör, güneş paneli ve elektrik teçhizatlarının bulunduğu bir fabrika. Aynı zamanda jeneratörlere ait motor yağı deposu." dedi.

Yangının uzun süre kontrol altına alınamamasının da içeride bulunan maddelerden kaynaklandığına işaret eden Gadr, "Motor yağı söndürülemedi. İçeride 30 konteynere yakın yağ vardı. Ben 13 yıldır buradayım." diye konuştu.

İsrail'in buranın Hizbullah'ın silah deposu olduğu yönündeki iddiasına ise Gadr, "Tümü iftira ve nelerin yandığını görüyorsunuz. Bu, onların bir alışkanlığı." yanıtını verdi.

"Zararı görmek ve diğer malları çıkarmak için çalışıyoruz"

Saldırının düzenlendiği fabrikaya çok yakın bir alandaki ithal nargile kömürü deposu sahibinin yakını ise şunları söyledi:

" Endonezya'dan kömür getiriyoruz. Saldırı dün gerçekleşti ancak depoya bugün gelebildik. Zararı görmek ve diğer malları çıkarmak için çalışıyoruz. Sağlam kalan malları taşıdıktan sonra zararımızın ne kadar olduğunu göreceğiz."

Yanan veya sızan yağlar toprağa karıştı

Gazziye beldesinde saldırının düzenlendiği noktada yanan veya sızan yağın toprağa karıştığı, civar bölgelerde de tüm yolların yağlandığı dikkati çekti.

Bölgedeki araçların oluşan kaygan zemin nedeniyle ilerlemekte zorluk yaşadığı görüldü.

Hizbullah ve Şii Emel Hareketi'nden bir grup milletvekili de vurulan fabrikanın sahibiyle dayanışma ve zarar tespiti için olay bölgesinde incelemelerde bulundu.

İsrail ordusu dün Lübnan'ın güneyinde Sayda kenti yakınlarında Hizbullah'a ait 2 silah deposunun vurulduğunu iddia etmişti.

Lübnan resmi ajansı NNA, saldırıda 14 kişinin yaralandığını bildirmişti.