İsrail'in Lübnan'daki hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'daki hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti

İsrail\'in Lübnan\'daki hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Lübnan'ın güneyindeki Aytarun beldesinde bulunan bir kafeyi hedef aldığı saldırıda, kafe sahibi Ali Halil Hamid ve Mustafa İsa adlı bir kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıyla birlikte İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 65'e yükseldi.

08.06.2024 17:37
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İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bir kafeye düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Lübnan'ın sınır hattında yer alan Aytarun beldesindeki bir kafeyi 2 füze ile hedef aldı.

Saldırıda kafe sahibi 37 yaşındaki Ali Halil Hamid ile orada bulunan Mustafa İsa adlı kişinin öldüğü, cenazelerinin Bint Cubeyl ilçesindeki hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattındaki Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 65'e yükseldi.

Kaynak: AA

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