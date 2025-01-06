İsrail'in Lübnan'dan Çekilmesi Zaman Alacak

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, ateşkese göre 27 Ocak'a kadar Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi gereken İsrail'in ülkenin güneyinden çekilmeyi sürdürdüğünü ve sürecin zaman aldığını belirtti.

Hochstein, Lübnan'ın başkent Beyrut'ta Başbakan Necib Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

ABD'li yetkili, Lübnanlı yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasını ve Lübnan'daki gelişmeleri ele aldı.

Hochstein, görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamalarda, İsrail ile varılan ateşkesin ardından Lübnan ziyaretinin önemli olduğunu söyledi.

Berri ile görüşmesinin olumlu geçtiğini aktaran Hochstein, Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde Ateşkesi Denetleme Komitesi ile yapılan toplantıya kendisinin de katıldığını kaydetti.

Hochstein, Ateşkesi Denetleme Komitesi toplantısıyla eş zamanlı olarak İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeden çekilmeye başladığını belirtti.

Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein "İsrail ordusu, Lübnan topraklarını tamamen terk edene, Mavi Hat'tın gerisine çekilene kadar geri çekilmesi sürecek." ifadesini kullandı.

Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin düzgün bir şekilde çalıştığını söyleyen Hochstein, Lübnan'ın güneyindeki tek silahlı gücün Lübnan ordusu olmasının ve bölge halkının yaşadıkları yerlere dönebilmesinin önemine değindi.

Hochstein, "Bu süreç pürüzsüz değil ancak başarılı. İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyindeki batı kesiminden çekilmesini, Lübnan topraklarını tamamen terk edene kadar diğer bölgelerden çekilmesinin takip edeceğini düşünüyorum." dedi.

Lübnan Meclisinde 9 Ocak'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimi oturumuna işaret eden Hochstein, "Yalnızca ateşkesi uygulamak için değil siyasi uzlaşıya varmak ve Lübnan halkı adına Lübnan'a odaklanmak için de Lübnan için kritik zamanlar." şeklinde konuştu.

Hochstein, "Bu, yalnızca dış güçlere değil ekonomiyi de yeniden inşa etmeye, yatırıma olanak sağlayacak reformları yapmaya ve ülkeyi herkes için ekonomik büyüme ve refaha döndürmeye odaklanmak için bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi "zaman alacak"

ABD Başkanı'nın Kıdemli Danışmanı Hochstein, ateşkeste öngörülen 60 günlük süre bitmeden İsrail ordusunun Lübnan topraklarından çekilmeyi tamamlayıp tamamlamayacağına ise değinmedi.

Hochstein, konuya ilişkin bir soru üzerine "ateşkes sürecinin yavaş da olsa ilerlediğini ve İsrail'in çekilmesinin zaman alacağını" ifade etti.

İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi için net bir takvim belirlenmeli

Öte yandan Lübnan Başbakanı Mikati, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkese yönelik ihlallerini ve Lübnan'ın güneyinde evlere ve altyapıya verdiği zararı sonlandırmasını talep ettiğini aktardı.

Mikati, ateşkes uyarınca 60 günlük süre bitmeden İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi için net bir takvimin belirlenmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ile Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers da görüşmelerde hazır bulundu.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer alıyor.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Buna göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden 27 Ocak'a kadar çekilmesi gerekiyor. Ancak İsrail ve Lübnan basınına yansıyan haberlere göre, İsrail, Lübnan'ın güneyindeki topraklarda daha fazla kalmayı planlıyor.

Öte yandan İsrail ateşkese yönelik ihlallerini de sürdürüyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.