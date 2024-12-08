İsrail'in Lübnan Saldırısında 3 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Marcayun ilçesine düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Marcayun'a bağlı Dibbin köyündeki Arıd Tahtani mahallesini hedef aldı.
Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.
Son saldırıyla birlikte İsrail, Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasını en az 159 kez ihlal etti.
Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.
İsrail ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından çok sayıda ihlalde bulunmuştu.
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