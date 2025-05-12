İsrail'in Mescid-i Aksa'da Kurban Kesme Çabası

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden biri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da "kurban kesme" teşebbüsünde bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 4 İsraillinin Aksa'nın batısında yer alan Megaribe Kapısı'na yaklaştığı görülüyor.

Söz konusu İsraillilerden birinin yanında getirdiği küçükbaş hayvanı Mescid-i Aksa'da kurban etmek için koşarak mescide girdiği ancak Aksa muhafızlarınca engellenerek polise teslim edildiği dikkati çekiyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Aşırılık yanlısı İsrailli gruplar, zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusunda ve çevresinde kurban kesme çağrıları yapıyor.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e sık sık düzenlediği baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içinde Ultra Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.