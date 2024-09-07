İsrail'in Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef aldı. Saldırı sonucunda 2'si çocuk, 2'si kadın toplam 4 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

07.09.2024 18:47
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir ev hedef aldığı saldırıda 2'si çocuk, 2'si kadın 4 Filistinli öldü.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, bombardımanda 2'si çocuk, 2'si kadın olmak üzere 4 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki sağlık personeli, İsrail savaş uçağının bir evi bombalaması sonucu çoğu çocuk olmak üzere yaralanan çok sayıda kişiye müdahalede bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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