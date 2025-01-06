İsrail'in Okul Saldırısında 3 Filistinli Öğrenci Yaralandı

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İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bir okula saldırısı sonucu 3 öğrenci yaralandı.

Filistinli yetkili Mutaz Bişarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün Vadisi'nin kuzeyinde bulunan Berdele Okulunun Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından baskına uğradığını aktardı.

Bişarat, İsrail ordusunun gözetiminde ve desteğiyle baskının yapıldığını belirterek olayda Filistinli öğrencilerin fotoğraflarının çekildiğini kaydetti.

İsraillilerin saldırıyla "öğrencileri korkutmayı ve eğitimlerine zarar vermeyi amaçladığını" ifade eden Bişarat, baskında 3 öğrencinin darbedildiği bilgisini verdi.

Görgü tanıkları, olayın ardından İsraillilerin Nablus, Kalkilya, Tulkerim ve Selfit bölgelerine giden yolları kapatarak Filistinlilerin araçlarına taş attığını ifade etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları, sabah saatlerinde Kedumim yerleşim birimi yakınlarında 3 İsraillinin öldürülmesi sonrasında yapılan intikam çağrılarının ardından geldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.