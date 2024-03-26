İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 18 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 18 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.
Filistin merkezli haber ajansı Şihab'ın (shehabnews) haberine göre, İsrail ordusu Refah'ın kuzeyindeki Musbih bölgesinde "Ebu Nukira" ailesinin evini bombaladı.
Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 18 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırı nedeniyle çevredeki evlerde ve mülklerde hasar oluştu.
Sivil savunma ekiplerinin ekipman eksikliği nedeniyle enkazı kaldırmada zorluk yaşadığı belirtildi.
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin son sığınağı Refah
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.
Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.
İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
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