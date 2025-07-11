İsrail'in Refah Planı: Ateşkes Müzakerelerinde İtirazlar Sürüyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta "insani kent" adı altında "toplama kampı" kurma niyetini açıklayan İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da devam eden ateşkes müzakerelerinde Refah'taki işgali devam ettirme ısrarını sürdürüyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun müzakerelerin ayrıntılarına vakıf İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv yönetimi, müzakerelerde aşılamayan Gazze'de işgalin sona erdirilmesi konusunda yeni bir çekilme haritası sundu.

Söz konusu haritada Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran ve Morag adı verilen koridordan çekilmeyi kabul eden İsrail, buna karşın Refah kentinde işgali sürdürme konusunda ısrarını devam ettirdi.

Kaynaklar, "İsrail'in sunduğu yeni haritada, Gazze ile Mısır sınırından yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıktaki Morag Koridoru'ndan çekilme yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Buna karşın İsrail'in Gazze ile Mısır sınırı arasındaki Philadelphi Koridoru ve bunun 3 kilometre kadar kuzeyine kadar olan bölgeden çekilmeyi reddettiği bildirildi.

Tel Aviv yönetiminin, Refah kentini içine alan bu bölgede yüzbinlerce Filistinlinin sürüleceği bir kamp kurmak istediği hatırlatıldı.

Öte yandan Kanal 12'nin haberinde Gazze Şeridi'nin genelinde İsrail ordusunun düzenlediği yoğun hava saldırıları devam ederken şiddetli kara çatışmalarının da yaşandığı kaydedildi.

Bir İsrail ordusu komutanının, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları için "Attığımız her adımı izliyorlar ve ordunun hareket tarzını çözdüler." dediği de aktarıldı.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda ve Refah kentinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.