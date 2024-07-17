İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nın kapanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 292'ye yükseldi

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İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı 72 gündür kapalı tutması sonucu yurt dışına tedavi amacıyla gidemediği için hayatını kaybedenlerin sayısının 292'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi yaptığı yazılı açıklamada Refah Sınır Kapısı'nın İsrail saldırısı sonucu kapanmasının üzerinden 72 gün geçtiği, bu süre boyunca yaralı ve hastaların yurt dışında tedavi imkanından mahrum kaldığı belirtildi.

Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın kapanmasıyla Gazze Şeridi dışında tedavi olamadığı için vefat eden Filistinlilerin sayısının 292'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi dışına tedavi amacıyla çıkması gereken yaralı ve hasta sayısının 3 bin 500'den fazla olduğu ifade edilen açıklamada, bu kişilerin bir an önce tedavi için yurt dışına çıkması gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığının kayıtlarında 25 bin kişinin Gazze Şeridi dışında tedavi olmak için talepte bulunduğu ancak sınır kapısının kapatılmasıyla hasta ve yaralıların bundan mahrum kaldığına dikkat çekildi.