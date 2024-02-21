İsrail'in saldırılarına maruz kalan Refah kentinde temel ihtiyaçlar karşılanamıyor - Son Dakika
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İsrail'in saldırılarına maruz kalan Refah kentinde temel ihtiyaçlar karşılanamıyor

İsrail\'in saldırılarına maruz kalan Refah kentinde temel ihtiyaçlar karşılanamıyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Refah kentindekilerin su, gıda ve barınak gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığını bildirdi. MSF'den yapılan açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların yaklaşık 1,5 milyon kişinin Refah'a gitmesine neden olduğu belirtildi. Refah'ta artık boş yer kalmadığı ve Gazzelilerin temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldığı vurgulandı.

21.02.2024 14:45  Güncelleme: 14:46
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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Refah kentindekilerin su, gıda ve barınak gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığını bildirdi.

MSF'den yapılan açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların yaklaşık 1,5 milyon kişinin Refah'a gitmesine neden olduğu belirtildi.

Son dört ayda Refah'taki insanların çoğunun, ellerindeki birkaç eşyayla defalarca yerinden edildiği hatırlatılan açıklamada, Refah ve çevresinde uygun olan her arazi, sokak ve açık alana çadırların kurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Refah'ta artık boş yer kalmadı. Arabalar, aşırı kalabalık sokaklarda zar zor gidebiliyor ve yürümek bile zor olabiliyor. Bölgede barınan Gazzeliler, su, yiyecek ve barınma dahil temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldı. Bu insanlar İsrail ordusu tarafından defalarca tahliye emirlerine ve zorla yerlerinden edilmeye maruz kaldı." değerlendirmesi yapıldı.

İsrail ordusu, yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine yönelik hava saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in saldırılarına maruz kalan Refah kentinde temel ihtiyaçlar karşılanamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in saldırılarına maruz kalan Refah kentinde temel ihtiyaçlar karşılanamıyor - Son Dakika
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