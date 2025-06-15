İsrail'in Saldırılarında 406 Kayıp

NEW İsrail'in hava saldırıları sonucu İran'da şu ana kadar en az 406 kişinin hayatını kaybettiği, 654 kişinin yaralandığı iddia edildi.

Washington merkezli İnsan Hakları Aktivistleri grubu, İran'daki kayıplar konusunda Associated Press'e (AP) açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail saldırılarında İran'da şimdiye kadar en az 406 kişinin öldüğü, 654 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Grubun, İran'daki yerel raporları, ülkede geliştirdiği kaynak ağıyla karşılaştırarak bu rakama ulaştığı kaydedildi.

??????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, resmi kayıtlara göre toplam sivil kaybı 128 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.