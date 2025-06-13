İsrail'in Saldırılarında Radyasyon Değişmedi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in İran'da hedef aldığı Natanz nükleer tesisinin dışındaki radyasyon seviyelerinin değişmediğini bildirdi.

UAEA'nın sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşıma göre, Grossi, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Grossi, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisinin dışındaki radyasyon seviyelerinin değişmediğini belirterek, tesis içinde mevcut olan radyoaktif kirlilik türünün, özellikle alfa parçacıklarının uygun önlemlerle yönetilebilir olduğunu ifade etti.

??İsrail'in İran'daki birçok kenti hedef alan saldırıları

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken, aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek, "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken, insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.