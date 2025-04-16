İsrail'in Saldırısında 14 Sağlık Çalışanı Öldürüldü - Son Dakika
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İsrail'in Saldırısında 14 Sağlık Çalışanı Öldürüldü

Refah'taki otopsiler, İsrail askerleri tarafından vurulan 14 sağlık çalışanının öldüğünü ortaya koydu.

16.04.2025 19:23
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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde geçen ay cesetlerine ulaşılan 14 sağlık ve sivil savunma çalışanının büyük çoğunluğunun İsrail askerleri tarafından baş ve göğüs bölgeleri hedef alınarak öldürüldüğü belirlendi.

The New York Times gazetesinin ulaştığı 14 sağlık ve sivil savunma çalışanının otopsi raporlarında, en az altı sağlık ve sivil savunma çalışanın göğsünden ya da sırtından, dördünün de başından vurulduğu görüldü.

İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli sağlık ve sivil savunma çalışanlarının çoğunun vücudunda birden fazla mermi izine rastlandığı da belirtildi.

Gömüldükleri toplu mezardan çıkarılmalarının ardından sağlık ve sivil savunma çalışanlarının otopsilerinin 1 ile 5 Nisan arasında Gazze'deki Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Ahmed Dhair tarafından yapıldı.

Gazze'deki Filistinli doktorlara adli tıp eğitimi vermek için bölgeye giden Oslo Üniversitesi'nden adli patolog Dr. Arne Stray-Pedersen, incelediği otopsi sonuçlarında, en az 11 sağlık ve sivil savunma çalışanının vücudunda ateşli silahla yaralanma izleri bulunduğunu aktardı.

Otopsi raporlarında, öldürülen sağlık ve sivil savunma çalışanlarının birçoğunun uzuvlarının eksik olduğu belirtilirken, bir cesedin bel kısmından aşağısının olmadığı kaydedildi.

Öldürülen Filistinlilerden birinin göğsünde ve karnında çok sayıda şarapnel yarası olduğu, diğer ikisinde de şarapnel ile "uyumlu" olduğu belirtilen, muhtemel bir patlamayla ilgili yaralar tespit edildiği bildirildi.

İsrail Refah'ta 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını öldürmüştü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda yaralananlara yardım için bölgeye giden 15 sağlık ve sivil savunma çalışanının cansız bedenleri toplu mezardan çıkarılmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Tel es-Sultan'a 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda yaralananlara yardıma giden 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını taşıyan ambulans ve bir itfaiye aracına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı.

Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan kişilerden bazıları elleri bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış, birinin başı kesik, diğerlerinin cesetleri parçalanmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulundu.

Görüntüler, İsrail'in iddialarını çürüttü

The New York Times gazetesinin olayla ilgili ulaştığı görüntülerin, İsrail askerlerinin 15 sağlık ve sivil savunma çalışanını gömdüğü toplu mezarda cansız bedenine ulaşılan bir sağlık görevlisinin cep telefonundan alındığı bildirildi.

Videoda, İsrail saldırısında yaralananlara yardım için giden sağlık ve sivil savunma ekiplerine askerlerin bölgeye ulaşır ulaşmaz ateş açtığı görülüyordu. İsrail ordusu görüntülerin ortaya çıkmasıyla ambulans ile itfaiye aracını hedef aldığını itiraf etmek zorunda kaldı.

İsrail olayla ilgili yayınlanan videonun aksine araçların, "farları kapalı, acil durum sinyalleri olmadan şüpheli bir şekilde ilerlediğinin" tespit edilmesi üzerine askerlerin ateş açtığını iddia etti.

İsrail ayrıca biri 7 Ekim saldırılarına katılan Hamas mensubu olmak üzere 9 Hamas ve İslami Cihad mensubunun öldürüldüğünü öne sürdü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Saldırısında 14 Sağlık Çalışanı Öldürüldü - Son Dakika

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