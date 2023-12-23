İsrail\'in saldırısından gazeteciler son anda kurtuldu

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine düzenlediği saldırıdan araçlarıyla seyir halindeki gazeteciler son anda kurtuldu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, Hardali Vadisi'ndeki Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) kontrol noktası yakınına 3 saldırı düzenledi.

Bombalar NNA muhabiri Alin Saman'ın da içinde bulunduğu gazetecileri taşıyan aracın yakınına isabet etti.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Beyrut merkezli Al Manar TV'nin internet sitesinde yayımlanan haberde ise saldırı anında, kanal ekibinin de o noktada olduğu belirtildi.

Manar TV Kameramanı Hızır Markiz'in hafif bir şekilde yaralandığı ve tedavi için Mercayun ilçesindeki hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Lübnan ordusunun, saldırının ardından vatandaşların can güvenliği için yolu çift yönlü kapattığı aktarıldı.

Gazetecilerin Hardali Vadisi'nden geçerken çektikleri videoda önlerindeki yolun tam ortasına bir bombanın düştüğü ve şiddetli şekilde infilak ettiği görülüyor.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik 8 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırıda daha önce 3'ü gazeteci olmak üzere 26 sivil hayatını kaybetmişti.

Ayrıca çatışmalarda 122 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldürüldü.