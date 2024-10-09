İsrail'in Şam'a Hava Saldırısı

İsrail ordusunun dün Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında Yemenli bir akademisyen ile ailesinden 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yemen'deki İran destekli Husilerden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Şam'ın Mezze Mahallesi'nde bir binayı hedef aldığı saldırının kınandığı ifade edildi.
Söz konusu saldırıda Yemenli akademisyen Şevki el-Avde ile eşi ve 3 kızının hayatını kaybettiği aktarıldı.
Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail ordusunun dün akşam Şam'daki Mezze Mahallesi'nde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirmişti.
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