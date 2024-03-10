İsrail'in Sefarad Başhahamı: Dindar İsrailliler Askerlik Zorunluluğu Olursa Yurt Dışına Gider

İsrail'in Sefarad Başhahamı Yitzhak Yosef, dindar İsraillilerin askerlik hizmetine zorlanması halinde hepsinin yurt dışına seyahat edeceğini söyledi.
İsrail özel televizyonu Kanal 12'nin Yosef"in konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.
Sefarad Başhahamı Yosef, İsrailli dindarlara atıfta bulunarak, "Eğer bizi orduya katılmaya zorlarlarsa hepimiz ülke dışına çıkarız. Bilet alıp gideriz." ifadelerini kullandı.
Başhaham Yosef ayrıca "Böyle bir şey yok. Laikler devleti tehlikeye atıyor." diye konuşarak bu durumu anlamayan tüm laik İsraillilerin bu durumun farkına varması gerektiği söyledi.
Başhaham Yosef "Tevrat olmadan, dini okullar olmadan ordunun hiçbir başarısının olmayacağını" kaydederek, İsrail ordusunun Tevrat'a inanan dindarların sayesinde başarılı olduğunu iddia etti.
İsrail'in Sefarad Başhahamı Yosef 14 Aralık 2023'te İsrail askerlerinin Cenin'de bir camiyi işgal ederek hoparlörlerden Yahudi duası okuması üzerine askerlerin davranışları konusunda orduyu uyarmıştı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığına göre Yosef, İsrail Ordusu Askeri Hahambaşılığı'na hitaben yazdığı mektupta, "Askerlere, diğer din mensuplarının dini duygularının zarar görmemesi gerektiği anlatılmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail'de biri Sefarad Yahudilerini, diğeri Aşkenazi Yahudilerini temsil eden iki başhaham bulunuyor.
Belediye başkanları, yerel meclisler, bakanlar ve İsrail Meclisi üyelerinin de aralarında bulunduğu 150 kişinin katıldığı seçimler sonucunda Başhahamların her biri 10 yıl süreyle görev yapıyor.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 30 bin 960 Filistinli öldürüldü, 72 bin 524 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 248'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 588 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 50 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Sefarad Başhahamı: Dindar İsrailliler Askerlik Zorunluluğu Olursa Yurt Dışına Gider - Son Dakika
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