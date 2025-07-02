İsrail'in Tulkerim Kampı'ndaki Yıkımı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Tulkerim Kampı'ndaki Yıkımı Devam Ediyor

02.07.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'nda ev yıkımları yaparak Filistinli mültecilere zulmediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine aylardır saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'nda sistematik ev yıkımları ve kamp sakinlerini yerinden ederek Filistinlilerin acılarını katlıyor.

Tulkerim kampı sakinleri AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun evlerini yıkmaya devam ettiğini ve ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi.

Tulkerim Valisi Abdullah Kemyil, İsrail'in yıkım politikasının "güvenlikle hiçbir ilgisi olmayan, siyasi karara dayalı bir suç" olarak nitelendirdi.

Kemyil, Tulkerim kampındaki duruma ilişkin, "İsrail makamları, özellikle Batı Şeria'nın kuzeyindeki kamplarda Filistin halkına karşı, hiçbir gerekçesi olmadan ve sadece insanlara işkence etmek amacıyla tam anlamıyla bir sadizm uyguluyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğinin altını çizen Kemyil, "İsrail'in suç siyasetine son verilmesi için acil uluslararası müdahale" çağrısı yaptı.

Kemyil, İsrail'in uygulamalarının uluslararası insancıl hukuku apaçık bir şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

Nur Şems ve Tulkerim kamplarındaki duruma işaret eden Kemyil, "Bu kamplarda yaşayanlar gözlerinin önünde evlerinin yıkılmasını izliyor; üzüntü, acı ve zor şartlar altında yaşıyorlar."

Kemyil, "Bu kampların sakinleri evsiz kaldılar ve temel insani haklarını kaybettiler." dedi.

"Zulüm ve baskı altında yaşıyoruz"

Tulkerim kampı sakinlerinden 51 yaşındaki Said Bilavine, İsrail ordusunun kamptaki yeni bina yıkımı yapacağı haberi aldığını ve yıkılacak binalar arasında, anne-babası ve çocukları da dahil olmak üzere ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın da bulunduğunu söyledi.

Bilavine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zulüm ve baskı altında yaşıyoruz. Yerimizden edildik ve evsiziz. Allah biliyor ne yaşadığımızı, güvenlik yok, her gün bir İsrailli Nazi subayının kararıyla öldürülüyoruz." diye konuştu.

İsrail'in ev yıkımlarına ilişkin Bilavine, "Hangi hakla yıkıyorlar evimi, ne suç işledim? Hukuksuzluk altında yaşıyoruz, artık suçumu evin enkazında ararım." şeklinde konuştu.

Filistinli adam, "Binayı yeniden inşa edecek ömrü nerede bulacağım? Bu binayı yapmak için 51 yıldır çalışıyorum. Gerçek bir trajediyi yaşıyoruz." diye serzenişte bulundu.

"İşgalci İsrail, kampın coğrafyasını değiştirmeye çalışıyor"

Tulkerim Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Faysal Selame de "İşgalci İsrail, kampın coğrafyasını değiştirmeye çalışıyor." dedi.

Selame, İsrail ordusunun kampta kasıtlı olarak evleri yıkarak yeni yollar açtığına dikkati çekerek, "İşgalci İsrail kamp sakinlerinin hayatını yıkım ve moloz yığınına çevirdi." diye konuştu.

İsrail yıkımının ardından Tulkerim kampındaki duruma ilişkin Selame, "Kamp konut blokları haline geldi. Aileler parçalandı, artık bir gelecekleri olmadan yaşıyorlar. Evlerini, işlerini, anılarını, hayallerini; her şeylerini kaybettiler." ifadelerini kullandı.

Tulkerim Valisi Kemyil, 30 Haziran'da İsrail'in Tulkerim kampında 104 bina için yıkım kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail saldırıları sebebiyle Tulkerim ve Nur Şems kamplarından 5 binden fazla aile yerinden edildi, bölgedeki 400 bina tamamen yıkılırken, 2 bin 573 bina ise kısmi yıkıma maruz kaldı.

Kampların girişini bariyerlerle kapatmaya devam eden İsrail ordusu, bu iki kampı "hayattan mahrum alana" dönüştürüyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Tulkerim Kampı'ndaki Yıkımı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika’da kan donduran keşif 383 ceset bulundu Meksika'da kan donduran keşif! 383 ceset bulundu
Bursa’daki deprem paniği kamerada Bursa'daki deprem paniği kamerada
Parkta korkunç anlar Ekmek bıçağı ile genç kıza saldırdı Parkta korkunç anlar! Ekmek bıçağı ile genç kıza saldırdı
Hastaneye giden ailenin önünü kestiler ’’Kadın olarak yalvarıyorum’’ dese de dinlemediler Hastaneye giden ailenin önünü kestiler! ''Kadın olarak yalvarıyorum'' dese de dinlemediler
İsrail Gazze’ye “Masal bitti, Hamas artık tarih oldu“ yazılı bildiriler attı İsrail Gazze'ye "Masal bitti, Hamas artık tarih oldu" yazılı bildiriler attı
Muhammed Yakut’un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı İşte son sözleri Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri
Başını kesip sulama kanalına attı, mahkemede “Pişmanım“ deyip başsağlığı diledi Başını kesip sulama kanalına attı, mahkemede "Pişmanım" deyip başsağlığı diledi
Ümit Özdağ’dan ittifaka yeşil ışık Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık
Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı Karnından çıkana inanamadı Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Karnından çıkana inanamadı
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı Her gören aynı yorumu yaptı Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Ümit Özdağ’dan CHP’lileri kızdıracak Saraçhane kararı Ümit Özdağ'dan CHP'lileri kızdıracak Saraçhane kararı

10:46
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz Aliyev’den Putin’e misilleme geldi
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi
10:16
ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
09:49
Kahreden görüntüler Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
09:34
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
02:53
Trump’tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti
Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti
16:29
Kerem Demirbay’ın yeni takımı belli oldu 10 numaralı formayı giyecek
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
16:19
Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar
Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
15:44
Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı
Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı
15:36
Aile hekimleri için “6 ay muayeneye gelmeyen hasta“ kuralı değişiyor
Aile hekimleri için "6 ay muayeneye gelmeyen hasta" kuralı değişiyor
15:34
Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah’ım sen bize yardım et
Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah'ım sen bize yardım et
15:33
RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa’yı renklerine bağladı
RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı
15:25
Defne Samyeli’den doğum günü partisinde cesur tercih
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 11:30:21. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Tulkerim Kampı'ndaki Yıkımı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.