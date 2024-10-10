İsrail'in UNIFIL'e Saldırısı Uluslararası Hukuku İhlal - Son Dakika
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İsrail'in UNIFIL'e Saldırısı Uluslararası Hukuku İhlal

İsrail ordusu, UNIFIL kontrolündeki noktalara ateş açtı. UNIFIL, saldırıyı yasalara aykırı buldu.

10.10.2024 16:58
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(ANKARA) – İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki BM barış gücü (UNIFIL), tarafından tutulan üç noktaya ateş açtı. UNIFIL sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış güçlerine yönelik her türlü kasıtlı saldırının yasalara aykırı olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL kontrolündeki noktalara düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. UNIFIL açıklamasında, "Barış güçlerine yönelik her türlü kasıtlı saldırı uluslararası hukukun ve 1701 sayılı Güvenlik Konseyi kararının ağır bir ihlalidir. Konuya ilişkin güncellemeleri İsrail ordusu ile birlikte takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

UNIFIL açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail ordusu ve tüm aktörlere BM personeli ve mallarının emniyet ve güvenliğini sağlama ve BM binalarının dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatırız. UNIFIL barış gücü askerleri Güney Lübnan'da BM Güvenlik Konseyi yetkisi kapsamında istikrara dönüşü desteklemek üzere bulunmaktadır.

Mavi Hat boyunca yaşanan son gerginlik Lübnan'ın güneyindeki kasaba ve köylerde geniş çaplı yıkıma neden olurken, sivil bölgeler de dahil olmak üzere İsrail'e roketler fırlatılmaya devam ediyor."

UNIFIL görevlileri İsrail ile Lübnan'ı ayıran BM tarafından çizilen 'mavi hatı' kontrol etmekle yükümlü. Mavi hat 2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından, İsrail'in 22 yıl süren askeri varlığının ardından güney Lübnan'dan çekilmesini sağlamak amacıyla belirlenen bir sınır. Lübnan'da istikrarı teşvik etmekle sorumlu barış gücü misyonu UNIFIL askeri faaliyetlerde bulunmamakla birlikte, bölgede barış ve güvenliği sağlamak amacıyla BM kararlarının ihlallerini raporluyor.

Kaynak: ANKA

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