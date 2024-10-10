İsrail\'in UNIFIL noktalarına ateşi

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(ANKARA) - İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki BM barış gücü tarafından tutulan üç noktaya ateş açtı. Açılan ateşin ardından iki barış gücü görevlisinin hafif yaralandığı bildirildi.

İsrail Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) kontrolündeki üç noktayı hedef aldı. Katar medyasının Birleşmiş Milletler (BM) kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre; açılan ateş sonucunda 2 barış gücü görevlisi hafif yaralandı. BM kaynakları açılan ateşin türünü belirtmezken bir BM kaynağına göre; ateş açılan noktalardan biri BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) Nakura'daki ana üssüydü. Konuyla ilgili UNIFIL'den resmi bir açıklama veya İsrail ordusundan anında bir yorum yapılmadı.

UNIFIL görevlileri İsrail ile Lübnan'ı ayıran BM tarafından çizilen 'mavi hatı' kontrol etmekle yükümlü. Mavi hat 2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından, İsrail'in 22 yıl süren askeri varlığının ardından güney Lübnan'dan çekilmesini sağlamak amacıyla belirlenen bir sınır. Lübnan'da istikrarı teşvik etmekle sorumlu barış gücü misyonu UNIFIL askeri faaliyetlerde bulunmamakla birlikte, bölgede barış ve güvenliği sağlamak amacıyla BM kararlarının ihlallerini raporluyor.