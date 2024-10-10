İsrail'in Yusuf Makamı'na Baskını

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini ayin yapmak için işgal altındaki Batı Şeria'daki Hazreti Yusuf Makamı'na İsrail askerlerinin koruması altında baskın düzenledi.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında İsrailler işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na girerken arbede çıktı.

İsrail askerleri koruması altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini ayin yapmak için Yusuf Makamı'na baskın düzenledi.

Onlarca Filistinli İsrail askerlerine taş atarken İsrail askerleri ise Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

İsrail ordusu doğu Nablus'un bazı mahallelerine baskın düzenlerken Filistinlilerin evlerini aradı ve 1 Filistinliyi göz altına aldı.

Nablus'taki "Yusuf Makamı"

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentinde yer alan Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.