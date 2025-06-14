İsrail'in Zencan'a Saldırısında 3 Devrim Muhafızı Öldürüldü

İsrail'in İran'ın Zencan eyaletine yönelik saldırılarında 3 Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Zencan Devrim Muhafızları Ordusu Ensarulmehdi birimi, eyalete yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in dün gece Zencan'a yönelik saldırılarında 3 Devrim muhafızları Ordusu mensubunun öldüğü kaydedildi.

Saldırılarda hayatını kaybeden isimlerin Hamid Tumari, Ekber Azizi, Emir Hani olduğuna işaret edilen açıklamada söz konusu kişilerin görevleri ve rütbeleri hakkında bilgi verilmedi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.