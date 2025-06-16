İsrail-İran Çatışmaları: Can Kaybı Artıyor

(ANKARA) - İsrail Başbakanlık Ofisi, Cuma günü başlayan İsrail- İran çatışmaları esnasında 24 İsrailli'nin hayatını kaybettiğini bildirdi. İran Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada ise en az 224 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar dördüncü gününde devam ediyor. İsrail Başbakanlık Ofisi, bugüne kadar İsrail'de 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10'u ağır olmak üzere 592 kişinin yaralandığını açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpour, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail saldırısında 65 saat sonra bin 481 yaralının hastaneye kaldırıldığını; bunların bin 277'sinin üniversite hastanelerinde yattığını ve bunların 90'dan fazlasının sivil olduğunu belirtti. Kermanpour, 522 kişinin taburcu olduğunu, 224 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.