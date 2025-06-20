İsrail-İran Çatışmasında 8 Bin Tahliye

İran'a saldırıların başladığı 13 Haziran'dan bu yana İsrail'de 8 binden fazla kişinin Tahran'ın misillemelerinde evlerinin hasar görmesi nedeniyle tahliye edildiği bildirildi.

Yerel basında yer alan habere göre, İsrail Emlak Vergisi Tanzim Formu, İran'ın misillemelerindeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırılarda evleri hasar gören 8 bin 190 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

İsrail'de 30 bin kişi ise İran misilleme saldırılarında evlerinin, araçlarının, eşyalarının veya ekipmanlarının zarar gördüğü gerekçesiyle Emlak Vergisi Tanzim Formu'na başvuruda bulunduğu kaydedildi.

-İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü. 15 Haziran'da yapılan açıklamaya göre, en az 224 sivil can kaybı yaşandı, 1277'den fazla kişi yaralandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.