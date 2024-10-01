İsrail, İran'dan Füze Saldırısı Uyarısı Aldı - Son Dakika
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İsrail, İran'dan Füze Saldırısı Uyarısı Aldı

İsrail ordusu, ABD'nin İran'ın İsrail'e füze saldırısı planladığını bildirdiğini duyurdu.

01.10.2024 18:48
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İsrail ordusu, ABD'nin İran'ın "yakın zamanda" İsrail'e füze saldırıları düzenleme hazırlığında olduğunu kendilerine ilettiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Adraee, "Kısa bir süre önce ABD'deki ortaklarımız bize, İran'ın yakın zamanda İsrail'e füze fırlatma hazırlığı içinde olduğunu gözlemlediklerini bildirdi." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun hazır durumda olduğunu savunan Adraee, İran'dan yapılması muhtemel saldırılarla "daha önce olduğu gibi mücadele edebileceklerini" kaydetti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

Doğu Kudüs dahil yeni kısıtlamalar getirildi

Adraee, ayrıca İsrail ordusunun yayımladığı güvenlik talimatlarına uyulması gerektiğini vurguladı.

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırısı başlattığını duyuran İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün de aralarında olduğu bazı bölgelere yeni kısıtlamalar getiren "güvenlik talimatları" yayımlamıştı.

Doğu Kudüs, Kuzey Batı Şeria ile Batı Kudüs olmak üzere belirli bölgeleri kapsayan yeni güvenlik talimatları doğrultusunda, bu bölgelerde açık alanda yapılacak toplantılara 30, kapalı alan toplantılarına da 300 kişi sınırlaması getirilmişti.

Yalnızca olası bir alarm durumunda korunaklı bir alana ulaşılabilecek yerlerde iş ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesine izin verileceği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, İran'dan Füze Saldırısı Uyarısı Aldı - Son Dakika

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