İsrail, İran Havalimanını Vurdu

İsrail'in İran'ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurduğu bildirildi.
Mehrabad Havalimanı'nın çevresinin hedef alınmasının ardından bölgede yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.
Öte yandan uzun süredir Tahran'ın merkezinde insansız hava araçlarının (İHA) sesleri ve kısa aralıklarla şiddetli patlama sesleri duyuluyor.
Hava savunma sistemleri de uzun süredir hedeflere karşı koymak için ateşleniyor.
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