İsrail, İran'ın Üst Düzey Askerlerini Hedef Aldı

İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve üst düzey nükleer bilimcilerin hedef aldığı öne sürüldü.

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan savunma kaynakları, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda söz konusu isimlerin hedef alındığını aktardı.

İsrailli kaynaklar, Genelkurmay Başkanı Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Selami ve bazı nükleer bilimcilerin saldırılarda ölmüş olma olasılığının yüksek olduğunu öne sürdü.