İsrail, İran Saldırısına Ait Uçak Görüntülerini Paylaştı - Son Dakika
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İsrail, İran Saldırısına Ait Uçak Görüntülerini Paylaştı

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İsrail, F-15 ve F-16 uçaklarının İran'a düzenlediği saldırıya dair görüntüleri paylaştı.

26.10.2024 20:04
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- İsrail, İran saldırısına katılan F-15 ve F-16 uçaklarının görüntülerini paylaştı

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), filolarında yer alan F-15 ve F-16 savaş uçaklarının İran'a gerçekleştirilen saldırıya katılmak üzere havalandığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

İsrail'in dün gece İran'a gerçekleştirdiği saldırının yankıları sürüyor. İsrail'in İran'ın Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerindeki askeri tesislere düzenlediği saldırılar birçok ülke tarafından kınanırken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırı öncesine ait olduğunu iddia ettiği bazı görüntü ve fotoğraflar paylaştı. Yayınlanan görüntüde, IDF filolarında yer alan F-15 ve F-16 savaş uçaklarının İran'a düzenlenen saldırıya katılmak üzere havalandığı anlar yer aldı.

"Aralarında savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları ve casus uçakların da bulunduğu onlarca İsrail Hava Kuvvetleri uçağı İsrail'den yaklaşık bin 600 kilometre uzaklıktaki saldırılara katıldı" denilen açıklamada, uçakların saldırının ardından İsrail'e geri döndüğü belirtildi.

İsrail, İran Saldırısına Ait Uçak Görüntülerini Paylaştı
Kaynak: İHA

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