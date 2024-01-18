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İsrail İşçi Partisi, Netanyahu hükümetine güvenini geri çekme önerisini sunacak - Son Dakika
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İsrail İşçi Partisi, Netanyahu hükümetine güvenini geri çekme önerisini sunacak

İsrail İşçi Partisi, Gazze Şeridi'ndeki tutukluların geri getirilememesi nedeniyle Binyamin Netanyahu hükümetine güvenini geri çekme önerisini İsrail Meclisi'ne sunacağını duyurdu. Solcu parti, hükümetin olaya gereken önemi vermediğini ve devrilmesi gerektiğini belirtti.

İsrail İşçi Partisi, Netanyahu hükümetine güvenini geri çekme önerisini sunacak
18.01.2024 - 03:39,
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İsrail İşçi Partisi Gazze Şeridi'ndeki tutukluları geri getirememesi nedeniyle Binyamin Netanyahu hükümetinin güvenini geri çekme önerisini İsrail Meclisi'ne sunacağını duyurdu.

Solcu Partinin açıklamasında "Önümüzdeki Pazartesi günü İşçi Partisi, hükümeti yerinden etmek için gensoru önergesi sunacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada " Hamas'ın oğullarımızı ve kızlarımızı kaçırmasının üzerinden 103 gün geçti. 103 gün oldu ve İsrail Devleti, İsrail ile Gazze (toprakları) arasında parçalandı ve hükümetin hiç umurunda değil." şeklinde değerlendirmede bulunuldu.

Parti açıklamasında "Netanyahu hükümetinin güvenilmeyecek bir hükümet olduğu ve devrilmesi gerektiği" kaydedildi.

İşçi Partisi, İsrail Meclisi'ndeki 120 sandalyeden 4'üne sahip. Partinin başkanlığını eski Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli yapıyor.

Netanyahu hükümetinden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA
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