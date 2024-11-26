İsrail Kabinesi Lübnan'da Ateşkesi Onayladı

İsrail kabinesinin Lübnan'da ateşkese onay verdiği ve yarın sabah yerel saatle 10.00'da yürürlüğe gireceği bildirildi.
İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında toplanan kabinenin Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılmasını onayladığını, duyurdu.
Söz konusu ateşkesin yarın sabah yerel saatle 10.00'da (Türkiye saatiyle 11.00) yürürlüğe gireceği ifade edildi.
İsrail yönetiminden kabinenin ateşkesi onayladığı ve yarın sabah yürürlüğe gireceğine ilişkin haberler hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.
Netanyahu liderliğindeki kabine Lübnan'da ateşkesi görüşmek için akşam toplanmıştı.
Toplantı sonrası kamera karşısına geçen Netanyahu, ateşkes anlaşmasını güvenlik kabinesinin onayına sunacağını ve süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağı açıklamasını yapmıştı.
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