İsrail, Kızılhaç'ın Filistinli Mahkum Ziyaretine Engel Oluyor

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İsrail hükümeti, Kızılhaç'ın Filistinli mahkumları ziyaretini engellemeye çalışıyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail hükümeti, Kızılhaç'ın insanlık dışı koşullar altında tutuldukları belirtilen Filistinli mahkumları ziyaret için başvurduğu Yüksek Mahkeme'den, talebi ertelemesini istedi.

Habere göre söz konusu başvuru, insan hakları örgütleri tarafından geçen şubat ayında yapıldı. Başvuruda, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından durdurulan Kızılhaç ziyaretlerinin yeniden başlatılması talep ediliyor.

İsrail hükümeti, erteleme talebini, "konuyla ilgili ABD ile devam eden görüşmelerin tamamlanması gerektiği" şeklinde gerekçelendiriyor.

Ayrıca, "güvenlik ve hassas siyasi nedenlere" dayanarak, mahkemeye nihai görüşünü sunmayı defalarca ertelemek için başvurdu.