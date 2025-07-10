İsrail Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen 5 noktada işgalini devam ettirdiği Lübnan'ın güneyinde bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Ordudan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Nebatiye kentine bağlı Yahmur beldesine saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Lübnan'ın güneyindeki Yahmur'da bir sivil binanın hedef alındığı aktarılan açıklamada, binanın altında Hizbullah'ın askeri komuta merkezi olduğu savunuldu.

Açıklamada, saldırı öncesi sivillerin zarar görmemesi için önlem alındığı ileri sürüldü.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları hava saldırılarıyla hedef almaya devam ediyor.???????