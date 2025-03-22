İsrail, Lübnan'a saldırı başlattı - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'a saldırı başlattı

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İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerine saldırı düzenledi. Lübnan Başbakanı savaş riski uyarısında bulundu.

22.03.2025 15:39
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- İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı başlattı

BEYRUT - İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırı düzenlemeye başladığını duyurdu. Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, güneyde askeri operasyonların yeniden başlatılmasının ülkeyi yeni bir savaşa sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Eyal Zamir'in sabah saatlerinde Lübnan'dan yapılan roket atışının ardından durum değerlendirmesi yaptığı ifade edildi. İsrail'in saldırıya sert bir şekilde karşılık vereceği aktarıldı. Lübnan'dan İsrail'in kuzey sınırındaki Metula kasabasına ateşlenen roketlerin ise hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ifade edildi. Atışın, Aralık ayından bu yana Lübnan'dan İsrail'e ilk roket saldırısı olduğu kaydedilirken, Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan'a saldırı başladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, orduya roket saldırısına karşılık olarak Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırı gerçekleştirme talimatı verdi. İsrail ordusundan yapılan son açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedeflere saldırılar gerçekleştirildiği, ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı duyuruldu.

"Ülke yeni bir savaşa sürüklenebilir"

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ise İsrail'in saldırılarını başlatmasının ardından yaptığı açıklamada, güneyde askeri operasyonların yeniden başlatılmasının ülkeyi yeni bir savaşa sürükleme riski taşıdığını, bunun Lübnanlılar için felaketlere yol açacağını ifade etti. Lübnan Savunma Bakanı Michel Menassa ile görüşen Başbakan Salam, "Savaş ve barış konularında karar verenin Lübnan devleti olduğunu göstermek için tüm güvenlik ve askeri önlemler alınmalı" ifadelerini kullandı.

Lübnan'daki BM barış gücünden uyarı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü tarafından yapılan açıklamada da Lübnan'dan yapılan roket atışı ve İsrail'in verdiği karşılığın "bölge için ciddi sonuçlar doğurabileceği" uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Tüm tarafları, özellikle sivillerin hayatları ve ateşkesin tehlike altında olduğu mevcut durumda, kaydedilen ilerlemeyi tehlikeye atmaktan kaçınmaya çağırıyoruz. Durum son derece kırılgan olmaya devam ediyor ve her iki tarafı da taahhütlerini yerine getirmeye davet ediyoruz. UNIFIL barış güçleri tüm pozisyonunu koruyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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