İsrail, Lübnan'da Evleri Yıkmaya Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Lübnan'da Evleri Yıkmaya Devam Ediyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkes ve anlaşmaya rağmen Lübnan'da birçok evi yıktı ve tahrip etti.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyinde çok sayıda evi buldozerlerle yıktı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerleri gece saatlerinde Nebatiye vilayetinde İbil es-Saki ile Hıyam beldeleri arasındaki Neba İbil bölgesinde çok sayıda evi iş makinesiyle yıktı ve tahrip etti.

İsrail ordusu ayrıca Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerde son günlerde evleri patlayıcılarla havaya uçurmayı sürdürüyor.

Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 330 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'da Evleri Yıkmaya Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

11:01
Araç sahipleri dikkat Cuma gününe kadar ödenmesi gerekiyor
Araç sahipleri dikkat! Cuma gününe kadar ödenmesi gerekiyor
10:28
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz
10:26
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim
Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim
10:03
Milyonlar onu kullanıyordu 139 yıllık pil devi iflas etti
Milyonlar onu kullanıyordu! 139 yıllık pil devi iflas etti
09:46
Avrupa’nın gözde ülkesi küle döndü Tam 60 bin kişi yerinden oldu
Avrupa'nın gözde ülkesi küle döndü! Tam 60 bin kişi yerinden oldu
08:25
Adana’da 24 saatte kanlı bilanço 3’ü kadın 6 kişi öldürüldü
Adana'da 24 saatte kanlı bilanço! 3'ü kadın 6 kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 11:32:02. #.0.3#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'da Evleri Yıkmaya Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.