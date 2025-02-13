İsrail, Lübnan'da Füze Cephaneliği Buldu

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İsrail ordusu, işgali sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde çok sayıda füze ve roketatarın olduğu cephanelik bulduğunu ve imha ettiğini ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güney bölgelerindeki birliklerin engebeli arazide mühimmatların bulunduğu tesisleri tespit ettiği kaydedildi.

Tespit edilen tesislerde "füze, roketatar ve birçok mühimmattan oluşan cephane" ele geçirildiği ve bu tesislerin imha edildiği öne sürüldü.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 75 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, çekildiği yerlerde konutlar ve tarım arazileri dahil büyük çapta yıkıma neden oluyor.